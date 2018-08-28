Названы цена и дата начала продаж самой дешевой Lada Granta

АвтоВАЗ планирует начать продажи самой доступной модели Lada Granta после обновления 1 сентября.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек.

"Продажи начнутся 1 сентября. Мы уже отгружаем автомобили в дилерскую сеть", — сказал Птачек, чьи слова цитирует RNS.

Птачек отметил, что автомобиль будут продавать в 4 типах кузова: седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. Компания также работает над версиями Granta Cross и Granta Sport, они могут появиться в продаже в 2019 году, уточнил Птачек.

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