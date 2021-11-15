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«Не бойтесь»: фельдшер станции скорой помощи Петрозаводска сравнила вакцинацию от COVID-19 с детскими прививками (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:05, 22 Ноября 2021
фото: кадр из видео

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Ольга Чайка рассказала о погибшей от коронавируса коллеге и призвала всех вакцинироваться, убеждая, что это прививка от ковида не страшнее детской.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сегодня вместе со сводкой о коронавирусе разместил видеообращение фельдшера станции скорой и неотложной помощи БСМП Ольги Павловны Чайки.

Свое видеообращение Ольга Чайка записала из машины скорой помощи, сообщив, что они круглосуточно выезжают к больным коронавирусом.

«Люди болеют семьями, болеют тяжело, болеют дети всех возрастов, даже самые маленькие. У каждого пациента мы всегда спрашиваем, прививался ли он. Как показывает практика, привитые тоже болеют, но они переносят болезнь намного легче», - сказала фельдшер скорой помощи Чайка.

Она отметила, что, глядя на статистику смертности, нам кажется, что 2,3,4,5 умерших от ковида на всю Карелию – это не много. Но это ощущение обманчиво и опасно.

«К сожалению, в ноябре погибла наша коллега. Несколько дней назад мы с ней разговаривали. Она строила планы на жизнь, которые теперь никогда не осуществляться. Это больно принять и страшно. Страшно осознавать, что человека, с которым ты был недавно рядом, больше не увидишь», - поделилась болью Ольга Чайка.

Также сотрудница станции скорой помощи призвала всех вакцинироваться.

«Многие боятся вакцинироваться, потому что вакцина новая. Страшно, согласна. Но я хочу сказать, что те прививки, которые мы делаем нашим детям с рождения, спасли мир, уберегли нас от опасных инфекций. Та реакция на вакцину от ковида, которая бывает после прививки, которая выражается в повышении температуры, в покраснении места инъекции, боли в руке, это точно такая же реакция, как при детских прививках. Ничего нового, поэтому, дорогие друзья, я призываю вас: не бойтесь вакцинироваться. Подарите себе и окружающим шанс победить это тяжелое опасное заболевание», - призвала Ольга Чайка.

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Комментарии

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АК
2021-11-22 10:39:44
Только детей с температурой или ломотой во всем теле после прививки не заставляют идти на работу. Или сидеть дома за свой счет.
Сергей
2021-11-22 10:24:21
Приятная женщина и видимо хороший работник . Сказала лучше чем предыдущие орАторы - главврачи , молодец .
User
2021-11-22 10:21:00
Зачем каждый день публиковать оценочные суждения каких-то людей? Опубликуйте официальную статистику по ПВО.
Полезный
2021-11-22 09:57:14
Итальягская бастовальщица . Лишь бы пропиариться
Сергей
2021-11-22 10:53:01
Полезный, так наверное с головой , в отличии от других молчаливых .
Вася
2021-11-22 09:49:56
Глюкоза снялась в откровенном наряде с глубоким декольте
Саныч
2021-11-22 09:30:31
Всё по делу.
Вася
2021-11-22 09:30:29
Всеми видами уже укололся
Вася
2021-11-22 09:27:22
Да-да, понятно. Ждём.
Вася
2021-11-22 09:26:56
Голод 30-х и 40-х не помнишь
Гость
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