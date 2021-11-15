«Не бойтесь»: фельдшер станции скорой помощи Петрозаводска сравнила вакцинацию от COVID-19 с детскими прививками (ВИДЕО)

Ольга Чайка рассказала о погибшей от коронавируса коллеге и призвала всех вакцинироваться, убеждая, что это прививка от ковида не страшнее детской.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сегодня вместе со сводкой о коронавирусе разместил видеообращение фельдшера станции скорой и неотложной помощи БСМП Ольги Павловны Чайки.

Свое видеообращение Ольга Чайка записала из машины скорой помощи, сообщив, что они круглосуточно выезжают к больным коронавирусом.

«Люди болеют семьями, болеют тяжело, болеют дети всех возрастов, даже самые маленькие. У каждого пациента мы всегда спрашиваем, прививался ли он. Как показывает практика, привитые тоже болеют, но они переносят болезнь намного легче», - сказала фельдшер скорой помощи Чайка.

Она отметила, что, глядя на статистику смертности, нам кажется, что 2,3,4,5 умерших от ковида на всю Карелию – это не много. Но это ощущение обманчиво и опасно.

«К сожалению, в ноябре погибла наша коллега. Несколько дней назад мы с ней разговаривали. Она строила планы на жизнь, которые теперь никогда не осуществляться. Это больно принять и страшно. Страшно осознавать, что человека, с которым ты был недавно рядом, больше не увидишь», - поделилась болью Ольга Чайка.

Также сотрудница станции скорой помощи призвала всех вакцинироваться.

«Многие боятся вакцинироваться, потому что вакцина новая. Страшно, согласна. Но я хочу сказать, что те прививки, которые мы делаем нашим детям с рождения, спасли мир, уберегли нас от опасных инфекций. Та реакция на вакцину от ковида, которая бывает после прививки, которая выражается в повышении температуры, в покраснении места инъекции, боли в руке, это точно такая же реакция, как при детских прививках. Ничего нового, поэтому, дорогие друзья, я призываю вас: не бойтесь вакцинироваться. Подарите себе и окружающим шанс победить это тяжелое опасное заболевание», - призвала Ольга Чайка.