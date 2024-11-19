Не могу не высказаться относительно потока откровенной лжи: Россыпнов поддержал Любарского в соцсети

Глава Минстроя Карелии обозначил свою позицию относительно «откровенной целенаправленной дезинформации» в соцсети.

Глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов высказался в соцсети в защиту экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского в связи с недавними событиями.

«Не комментируя сути уголовного дела и не давая ему оценку, не могу не высказаться относительно потока откровенной лжи, связанной с задержанием моего товарища Владимира Любарского», — написал Россыпнов.



По его словам, Владимир во время работы в полиции был одним из лучших оперативных уполномоченных Карелии. Его роль в борьбе с организованной преступностью — ключевая.

Поэтому комментарии о том, что он «скрывался» в квартире «имевшего отношение в Карловской ОПГ С-го» — провокация и неправда. Я лично допрашивал всех участников группировки, свидетелей, предпринимателей, плативших за «крышу». Знаю всех фигурантов этого дела. Но этот, так называемый, «факт» о связи С-го с «карловцами» известен только авторам некоторых телеграм-каналов

— прокомментировал глава карельского Минстроя.



Он также высказал сомнение, действительно ли при обыске были изъяты 40 млн рублей, как об этом пишут в телеграм-каналах. Виктор Россыпнов считает, что нужно дождаться комментариев со стороны следствия или защиты относительно достоверности этой информации.



Кроме того, министр отметил, что после ранения на СВО у Любарского практически не функционирует рука. «Спекуляции на тему „липового ранения“, на мой взгляд, откровенно бессовестные», — отметил глава карельского Минстроя.



Еще раз подчеркну — не даю никакую оценку уголовному делу — квалифицированное и опытное следствие и суд разберутся в деталях, но и молчать, видя откровенную целенаправленную дезинформацию, не могу

— заявил Виктор Россыпнов.

Напомним, обвиняемого в получении взятки экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского заключили под стражу .