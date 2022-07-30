Не пить и снимать сапоги: какие советы специалисты дают желающим вернуться с рыбалки живыми

Спасатели и поисковики объяснили, как надо правильно подготовиться и вести себя на рыбалке.

В основном рекомендации, которые дают специалисты рыбакам, касаются подготовительных мер перед выходом на воду. Нельзя садиться в лодку пьяным, надо брать с собой спасжилет и средства связи. Причем для дальних походов и экстренных звонков ответственные рыбаки приобретают даже спутниковые телефоны.

«У нас сейчас тенденция в том, что находятся рыбаки. Сами даже обращаются за помощью, потом уже сами возвращаются своими силами. У кого-то может сломаться лодка, у кого-то — мотор. Чтобы этого всего не допустить, в первую очередь, рыбаки должны правильно подготовиться к выходу на водоем и проверить свое маломерное судно. У нас были случаи гибели, когда элементарно просто не смотрели прогноз погоды. Такое тоже может быть. Поэтому — посмотреть прогноз погоды. Если погода неблагоприятная, какие-нибудь неблагоприятные метеоявления, то лучше, конечно, воздержаться от похода за рыбой. Потому что килограмм рыбы стоит дешевле, чем человеческая жизнь», — заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Карелии Максим Рожин.

Отдельный пункт рекомендаций касается выбора одежды. Представители «ЛизыАлерт» советуют рыбакам не надевать сапоги во время нахождения в лодке. В случае ЧП сапоги могут «утянуть» человека на дно, снять их рыбак не успевает.

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