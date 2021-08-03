Недавно отремонтированную дорогу на Лососинное размыло дождями (ВИДЕО)

На обочине только что отремонтированной дороги на Лососинное и Машезеро образовались ямы.
В популярной группе «Весь Петрозаводск / Карелия появились кадры, сделанные на дороге из Петрозаводска в направлении Лососинного и Машезеро, к дачам.
Заметно, что новый асфальт, положенный здесь этим летом, на обочинах провалился.
«Вот такая дорога Лососинное - Машезеро, новый асфальт и обочины уже после дождя размыло», - рассказала автор видео.
Напомним, ранее дачники желовались, что дорогу на Лососинное разворотили ради ремонта.
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