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Недавно отремонтированную дорогу на Лососинное размыло дождями (ВИДЕО)

Новости. Общество
08:05, 05 Августа 2021
фото: Инна Митина / кадр с видео

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На обочине только что отремонтированной дороги на Лососинное и Машезеро образовались ямы.

В популярной группе «Весь Петрозаводск / Карелия появились кадры, сделанные на дороге из Петрозаводска в направлении Лососинного и Машезеро, к дачам.

Заметно, что новый асфальт, положенный здесь этим летом, на обочинах провалился.

«Вот такая дорога Лососинное - Машезеро, новый асфальт и обочины уже после дождя размыло», -  рассказала автор видео.

Напомним, ранее дачники желовались, что дорогу на Лососинное разворотили ради ремонта.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
АК
2021-08-05 09:59:18
Ну и где на видео асфальт??? Езжу там два раза в день - живу летом на даче. Хорошо делают, полностью меняют дорожное основание. Подмыло немного не упреплённые еще обочины. Так хочу напомнить, что эти ливни потушили лесные пожары и полностью размыли некоторые дороги. Здесь же еще идут работы. Не зря говорят: "Дураку пол работы не показывают!".
Лана Текучева
2021-08-05 09:53:23
Вместе с дорогой отмыли денежки. :)
юнипер95
2021-08-05 09:22:50
Слабунова выразила протест? Где Ульянов и Новые люди? Грудинин в курсе?

Почему яблочники еще не подали в суд в ЕСПЧ? Там ведь права россиян нарушены. Ах да, забыл. Они же только эуропейцев и педофилов за людей считают. Забыл
Juniper59
2021-08-05 08:47:17
"Сталидзе", что дачники делали, простите?
Изя
2021-08-05 08:11:59
Цирк и приставы )))) :)
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