Недавно отремонтированную дорогу на Лососинное размыло дождями (ВИДЕО)

На обочине только что отремонтированной дороги на Лососинное и Машезеро образовались ямы.

В популярной группе «Весь Петрозаводск / Карелия появились кадры, сделанные на дороге из Петрозаводска в направлении Лососинного и Машезеро, к дачам.

Заметно, что новый асфальт, положенный здесь этим летом, на обочинах провалился.

«Вот такая дорога Лососинное - Машезеро, новый асфальт и обочины уже после дождя размыло», - рассказала автор видео.

Напомним, ранее дачники желовались, что дорогу на Лососинное разворотили ради ремонта.