Недавно отремонтированный стадион «Юность» в Петрозаводске придется частично переделывать

Новые беговые дорожки стадиона «Юность» в Петрозаводске придется переделывать из-за ошибок при реконструкции.
Об этом сообщил сегодня в парламенте Карелии министр образования Роман Голубев.
По его словам, на беговых дорожках образовались лужи, которые мешают заниматься спортсменам. Это произошло из-за некачественного ремонта. Подрядчик устранит недостатки по гарантии, сказал Голубев.
Он так же отметил, что качество футбольного покрытия не вызывает претензий у спортсменов.
В рамках реконструкции стадиона до конца года планируется установить там зрительские трибуны, добавил министр.
Как сообщалось ранее, в ходе реконструкции вспыхнул конфликт, который завершился смещением со своего поста руководителя спортивной школы № 7 Дениса Семенова. Он не пожелал принимать спорные работы.
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