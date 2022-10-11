Недавно отремонтированный стадион «Юность» в Петрозаводске придется частично переделывать

Новые беговые дорожки стадиона «Юность» в Петрозаводске придется переделывать из-за ошибок при реконструкции.

Об этом сообщил сегодня в парламенте Карелии министр образования Роман Голубев.

По его словам, на беговых дорожках образовались лужи, которые мешают заниматься спортсменам. Это произошло из-за некачественного ремонта. Подрядчик устранит недостатки по гарантии, сказал Голубев.

Он так же отметил, что качество футбольного покрытия не вызывает претензий у спортсменов.

В рамках реконструкции стадиона до конца года планируется установить там зрительские трибуны, добавил министр.

Как сообщалось ранее, в ходе реконструкции вспыхнул конфликт, который завершился смещением со своего поста руководителя спортивной школы № 7 Дениса Семенова. Он не пожелал принимать спорные работы.