Неизвестные выкопали яму на тротуаре в микрорайоне Петрозаводска и исчезли (ФОТОФАКТ)

Петрозаводчане просят восстановить асфальт на тротуаре на улице Древлянка.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» горожане выложили фото огромной ямы, которая появилась у дома № 17 по улице Древлянка еще прошлой осенью. Жители микрорайона просят администрацию города принять меры и восстановить асфальт на тротуаре.

«В конце осени раскопали тротуар, что-то поковыряли и на этом все. Практически сразу выпал снег, яму замело. Но сейчас то уже давно снег растаял. Никаких ограничений не стоит. Кто должен устранить это безобразие??? В 051 заявка оставлена. Мэру сообщение написано. Но воз и ныне там…» — возмущаются жители Древлянки.

По информации администрации Петрозаводска, по данному адресу ордер на производство земляных работ не выдавался.

«В адрес МВД направлено обращение об установлении лиц, производящих земляные работы, и привлечении их к ответственности», — прокомментировали обращение горожан в мэрии, не уточнив, когда закопают яму.