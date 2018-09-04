Неизвестный вломился в дом и похитил бензопилу у жителя Калевальского района

В Калевальском районе Карелии грабитель вломился в чужой дом и забрал из кладовки бензопилу.

Житель Калевальского района сообщил полиции, что неизвестный вломился к нему в дом и похитил принадлежащее ему имущество. Происшествие случилось 31 августа в 5 утра, когда потерпевшего разбудили крики во дворе. Незнакомый ему мужчина громко ругался, требовал выйти. Агрессивный гость явно находился в состоянии алкогольного опьянения. Он стучался в окна и двери, колотил палкой по стенам, а затем выбил входную дверь и, угрожая палкой, похитил из кладовки бензопилу.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, которым оказался 20-летний местный житель. Он пояснил, что некоторое время назад у его знакомого из автомобиля была похищена бензопила. Находясь в гостях, он узнал, что житель соседнего поселка купил такой же инструмент и решил немедленно прояснить ситуацию. Обнаруженная в чужом доме бензопила отличалась от пропавшей, однако мужчина все равно ее забрал.

Как сообщили в МВД Карелии, похищенное изъято, бензопила будет возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.