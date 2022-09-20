Некоторым россиянам в ближайшее время отключат WhatsApp

До конца октября приложение WhatsApp прекратит работать на части смартфонов с устаревшей операционной системой, пишет "РИА Новости".

Россиян предупредили, кому в ближайшее время отключат WhatsApp, пишет агентство "РИА Новости". Так, мессенджер перестанет работать на моделях с операционной системой iOS 10 и 11, пользователям следует обновиться, как минимум, до iOS 12. Владельцы iPhone 5 и iPhone 5C не смогут пользоваться приложением совсем. Для этих моделей нет актуального обновления данных.



Такую политику мессенджера эксперты объясняют тем, что устаревшие операционные системы могут не поддерживать более современные способы передачи данных, необходимые для работы WhatsApp.



Также специалисты не исключают постепенное отключение приложения и на других устройствах ввиду устаревания их операционных систем.