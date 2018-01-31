Неожиданное предложение внесли жители одного из домов Кукковки в программу "Комфортная городская среда"

В Петрозаводске жильцы дома №21 по улице Ровио хотят обустроить парковку в рамках программы "Комфортная городская среда".

Как рассказали авторы инициативы, идея по организации парковки к ним пришла после того, как на газонах стало увеличиваться количество припаркованных машин.

"Так нам все газоны и деревья погубят, - сказала одна из инициативных жильцов дома по улице Ровио, - вот и решили для всех парковку сделать".

По словам активистов, парковка рассчитана на 50 мест, уже есть проект объекта, эскиз и смета.

Сама заявка оформлена по всем требуемым правилам и подана в администрацию Петрозаводска.

"Теперь ждем, - сообщили активисты, - наберет ли наш проект достаточное количество голосов, чтобы стать участниками программы Комфортная среда".

Отметим, что данная заявка в своем роде уникальна, так как редко, когда жильцы дома самостоятельно готовы организовать парковку у дома. Чаще горожане предлагают проекты детских игровых площадок или мест отдыха.