Непривитые свиньи обошлись жителю Карелии в 500 рублей

Сотрудники территориального Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку личного подсобного хозяйства в Медвежьегорском районе.

Владелец хозяйства занимается разведением и откормом свиней и птицы.



В ходе проверки был выявлен ряд нарушений.



При входе в помещения для содержания животных отсутствовали дезковрики, пропитанные дезинфицирующим раствором.



Три свиньи находились в открытом загоне, при том, что в хозяйстве должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней либо выгул свиней в закрытом помещении или под навесами, исключающий контакт свиней с другими животными и птицами. Кроме того, открытый загон находился в ненадлежащем санитарном состоянии.



В одном из помещений свиньи и птицы содержались вместе, что запрещено в целях профилактики заразных болезней животных.



На одном из окон в помещении для птиц отсутствовала защитная решетка, которая необходима во избежание залета внутрь дикой птицы.



Свиньи, содержащиеся в хозяйстве, не были поставлены на учет и не подвергались диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней в соответствии с требованиями законодательства.



Нарушение правил содержания животных может повлечь за собой распространение болезней животных, в частности, таких опасных заболеваний, как грипп птиц или африканская чума свиней.



Нарушителя оштрафовали на 500 рублей и обязали устранить нарушения до 12 октября 2020 года.