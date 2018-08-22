Несколько микрорайонов Петрозаводска оказались обесточены из-за разгула стихии

В домах Соломенного, Сайнаволока и СКЗ произошло отключение электроэнергии из-за ураганного ветра и упавших на провода деревьев, сообщает ОРЭС-Петрозаводск.

"Самая непростая ситуация в настоящий момент в микрорайоне Сайнаволок. Там на повреждении две высоковольтные линии. Также ураганным ветром и упавшими деревьями повреждены несколько линий в районе СКЗ. Ремонтные бригады района обслуживания воздушных линий сейчас направлены к точкам повреждения для устранения неполадок", - сказано в сообщении АО "Объединенные региональные электрические сети".

В Соломенном, по данным энергетиков, без напряжения остаются четыре трансформаторные подстанции, там также работают специалисты.

"Всего за минувшие сутки принято 52 заявки по отключениям, а также поступило 11 аварийных сигналов с сетей. Утром на оперативном штабе были разработаны первейшие направления и схемы восстановления электроснабжения города. Руководство и технические службы продолжают работать в усиленном режиме, устраняя последствия штормовых суток в Петрозаводске", - заключили в компании.