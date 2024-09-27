Район Петрозаводска остался без света из-за аварии

Электроэнергию отключили сразу в целом районе.
Сегодня утром, 29 сентября, без света остался один из районов Петрозаводска — Зарека. Об этом сообщили в ЕДДС карельской столицы.
«В 09.05 отключение электроснабжения: район Зарека. Причина: устранение повреждения на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск», — написали в паблике службы.
Время окончания работ пока не указано
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