Район Петрозаводска остался без света из-за аварии

Электроэнергию отключили сразу в целом районе.

Сегодня утром, 29 сентября, без света остался один из районов Петрозаводска — Зарека. Об этом сообщили в ЕДДС карельской столицы.

«В 09.05 отключение электроснабжения: район Зарека. Причина: устранение повреждения на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск», — написали в паблике службы.

Время окончания работ пока не указано