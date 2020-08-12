Несовершеннолетние заключенные в Карелии нарисовали свой мир

Психологи СИЗО-2 в Сегеже провели с несовершеннолетними заключенными арт-терапию, сообщили в УФСИН Карелии.

Психологи СИЗО-2 провели психопрофилактическое занятие с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в учреждении. Занятие прошло с применением методики арт-терапии и было направлено на гармонизацию личности через творчество, развитие самопознания и самовыражения.

В ходе занятия подростки с помощью рисунков выражали свои чувства, эмоции, настроение. Используя бумагу и цветные карандаши, ребята рисовали свой "мир", наделяя его отличительными особенностями, предметами, культурными традициями. Завершилось занятие презентацией рисунков, обсуждением и высказыванием каждого участника.

"Использование художественного творчества в работе с несовершеннолетними способствует повышению их самооценки и адекватного принятия себя в социуме. Живопись помогает подростку абстрагироваться от своих проблем и посмотреть на них со стороны", - пояснила начальник психологической лаборатории СИЗО-2 Ольга Ермохина.

Полученная информация заставляет ребят задуматься о своем поведении, которое привело к тому, что они оказались в СИЗО. Возможно, кто-то из них в дальнейшем не совершит прошлых ошибок.