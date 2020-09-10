Несуразная поза стюардессы смутила пользователей Сети (ФОТО)

Несуразная поза стюардессы на борту самолета вызвала реакцию пользователей в социальных сетях.

Фото появилось в аккаунте Instagram "Cabin_crew_beauties"? пишет "Радио Sputnik".

Девушка встала на руки, подняв ноги кверху под небольшим углом, и застыла в таком положении "вверх тормашками".

© instagram.com/cabin_crew_beauties

Некоторые пользователи с юмором отнеслись к этой фотографии, а другие – критично, заметив, что при такой позе стоит держать ноги более прямо.

"Действительно, серьезная турбулентность", – написал подписчик.