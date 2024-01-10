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Россиянам рассказали, когда по ночам будут сниться кошмары

Новости. Общество
00:10, 12 Января 2024
фото: © Wavebreakmedia / istockphoto

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Ученые рассказали, в какой позе во время сна по ночам могут мучить кошмары.

Если вам постоянно снятся страшные сны, то имеет смысл обратить внимание на то, в какой позе вы засыпаете, говорят ученые. Оказывается, от нее зависит уровень стресса во сне, который как раз и становится провокатором кошмаров, пишет «Доктор Питер».

Сомнологи говорят, что сны нам снятся каждую ночь, просто помним мы далеко не все, особенно если спали крепко и спокойно. Совсем другое дело — кошмары. Они заставляют вскакивать с кровати посреди ночи, потом может быть сложно заснуть. 

Страшные сны могут мучить из-за духоты, поэтому в комнате должно быть прохладно. Идеальная температура для сна составляет около 20-22 градусов.

Еще одна причина кошмаров — это неправильная поза для сна.

Так, группа ученых по результатам исследования пришла к выводу: ночные кошмары может провоцировать сон на левом боку. Эксперты провели эксперимент, в котором приняли участие 45 мужчин и 18 женщин от 19 до 60 лет. За всеми добровольцами следили во время сна. 

Оказалось, что у тех, кто спал на левом боку, вероятность видеть плохие сны составляла 41%, в то время как у тех, кто спал на правом боку, она была только 15%. 

«Сон на левом боку может ассоциироваться с кошмарами, потому что он создает большую нагрузку на сердце. Всякий раз, когда возникает стресс, качество сна ухудшается, и за этим обязательно следуют кошмары», — приводит «Доктор Питер» слова одной из авторов исследования Терезы Чунг. 

Так, одно из исследований 2018 года показало, что у людей, которые спали на левом боку, наблюдались изменения в сердечной деятельности, что, по мнению ученых, как раз и является показателем стресса. Это связано с тем, что в этом положении сердце с большей вероятностью будет незначительно смещаться влево и вправо. Если человек спал на правом боку, изменений в его сердечной деятельности не наблюдалось.

Важно и то, что сон на левом боку особенно опасен для людей, которые уже имеют какие-либо проблемы с сердцем. Если орган здоров, то вероятность появления кошмаров гораздо ниже.

«Наиболее физиологичным и правильным считается сон на спине. Однако для людей, которые страдают от храпа, он не подходит: в этой позе храп усиливается и возрастает риск возникновения апноэ — остановок дыхания во сне. Поэтому таким людям лучше всего спать в позе эмбриона или на боку, используя подушки, которые помогают сохранять нужное положение тела», — цитирует издание сомнолога.

 
 
 
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