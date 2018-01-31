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Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев не поддерживает законопроект о запрете работы супермаркетов в выходные дни. Ранее против проекта закона выступило правительство Карелии.
Свою позицию Артемьев высказал в ходе выступления в Совете Федерации.
"Я думаю, что наша инфраструктура малого бизнеса, который должен был бы заместить большие супермаркеты в период, когда закрыты эти магазины в выходные дни, пока еще очень слабая. Мне кажется, потребитель будет голосовать своим раздражением, в том числе политическим. Сейчас я бы этого не делал, честно говоря", - сказал глава ФАС, чьи слова цитирует RNS.
Артемьев отметил, что у него "нет другого времени, кроме как с женой пройтись по магазинам в воскресенье".
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