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Новости. Общество
15:30, 31 Января 2018

"Нет другого времени, кроме как с женой пройтись по магазинам в воскресенье"

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Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев не поддерживает законопроект о запрете работы супермаркетов в выходные дни. Ранее против проекта закона выступило правительство Карелии.

Свою позицию Артемьев высказал в ходе выступления в Совете Федерации.

"Я думаю, что наша инфраструктура малого бизнеса, который должен был бы заместить большие супермаркеты в период, когда закрыты эти магазины в выходные дни, пока еще очень слабая. Мне кажется, потребитель будет голосовать своим раздражением, в том числе политическим. Сейчас я бы этого не делал, честно говоря", - сказал глава ФАС, чьи слова цитирует RNS.

Артемьев отметил, что у него "нет другого времени, кроме как с женой пройтись по магазинам в воскресенье".

Подробности – по ссылке.

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Комментарии

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Гарик
2018-01-31 15:45:29
Кто бы вам и дал бы закрыть супермаркеты ,входящие в федеральные торговые сети , за ними чиновники -олигархи из Москвы . К чему ваше мнение и нужно , не решаете здесь ничего )))))
Гость
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