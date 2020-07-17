Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм

Бюджет картины составит более 200 миллионов долларов.

Netflix готов выделить 200 миллионов долларов на сверхамбициозный полнометражный проект, которым займутся режиссеры Энтони и Джо Руссо, работавшие ранее над картиной "Мстители: Финал" совместно с исполнившим в фильме роль Капитана Америки Крисом Эвансом, пишет Рен ТВ со ссылкой на портал DigitalSpy.

Сообщается, что главные роли в новой картине под названием "Серый человек" (The Gray Man) исполнят Райан Гослинг и Крис Эванс. К работе также присоединятся и другие члены съемочной команды "Мстителей". В частности, сценарий напишут Кристофер Маркус и Стивен Макфили.

В основе сюжета нового проекта для Netflix лежит роман Марка Грини 2009 года. Повествование строится вокруг противостояния бывшего оперативника ЦРУ Корта Гентри - его сыграет Гослинг, - подавшегося в наемные убийцы, и экс-коллеги Гентри по разведывательному ведомству Ллойда Хансена, роль которого исполнит Эванс. Персонаж ставшего знаменитым по роли Капитана Америк Эванса в новом проекте будет выслеживать своего противника по всему миру.

Новый проект, как отмечается, будет самым масштабным в истории стримингового сервиса.

На днях Netflix составил рейтинг фильмов на основе данных о количестве просмотров за первые четыре недели после премьеры. Так, лидерами стали картина "Тайлер Рейк: Операция по спасению" режиссера Сэма Харгрейва (99 млн просмотров), а также "Птичий короб" Сюзанны Бир (89 млн) и "Правосудие Спенсера" Питера Берга (85 млн).