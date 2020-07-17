890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Боднарчук начал давать показания – вину не признает 12
Сегодня 11:01
"Шестерка" чуть не сбила пешехода и снесла ограждение на оживленном проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 15:30
Семен Слепаков навел красоту в Петрозаводске (ФОТО) 2
Сегодня 14:25
Найден новый симптом коронавируса – особая сыпь
17.07.2020 23:29
За сутки в Карелии выявлено 39 новых случаев коронавируса 4
Сегодня 08:34
В Петрозаводске нашли директора для лицея, где руководители увольнялись со скандалом 1
Сегодня 14:45

Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм

Новости. Общество
21:40, 18 Июля 2020
фото: © TASS/Zuma/Armando Gallo
Загрузка...

Бюджет картины составит более 200 миллионов долларов.

Netflix готов выделить 200 миллионов долларов на сверхамбициозный полнометражный проект, которым займутся режиссеры Энтони и Джо Руссо, работавшие ранее над картиной "Мстители: Финал" совместно с исполнившим в фильме роль Капитана Америки Крисом Эвансом, пишет Рен ТВ со ссылкой на портал DigitalSpy.

Сообщается, что главные роли в новой картине под названием "Серый человек" (The Gray Man) исполнят Райан Гослинг и Крис Эванс. К работе также присоединятся и другие члены съемочной команды "Мстителей". В частности, сценарий напишут Кристофер Маркус и Стивен Макфили.

В основе сюжета нового проекта для Netflix лежит роман Марка Грини 2009 года. Повествование строится вокруг противостояния бывшего оперативника ЦРУ Корта Гентри - его сыграет Гослинг, - подавшегося в наемные убийцы, и экс-коллеги Гентри по разведывательному ведомству Ллойда Хансена, роль которого исполнит Эванс. Персонаж ставшего знаменитым по роли Капитана Америк Эванса в новом проекте будет выслеживать своего противника по всему миру.

Новый проект, как отмечается, будет самым масштабным в истории стримингового сервиса.

На днях Netflix составил рейтинг фильмов на основе данных о количестве просмотров за первые четыре недели после премьеры. Так, лидерами стали картина "Тайлер Рейк: Операция по спасению" режиссера Сэма Харгрейва (99 млн просмотров), а также "Птичий короб" Сюзанны Бир (89 млн) и "Правосудие Спенсера" Питера Берга (85 млн).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

17.07.2020 14:13
Обществоведение
Свалка с видом на память
В карельском поселке Сергиево свалку бытового мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 2
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 5
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Дайте дышать 7
13.07.2020 12:54
Вся аналитика

Чтиво

17.07.2020 09:00
Без политики
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Несмотря на пандемию, Петрозаводск продолжает строиться: возводятся и элитные жилые комплексы, и дома комфорт-класса, и жилье эконом-класса.
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»