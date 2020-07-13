890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Любителя грузинской кухни задержали в ресторане Петрозаводска 1
13.07.2020 18:00
Закурившая пассажирка устроила вынужденную посадку самолета в Петрозаводске (СРОЧНО) 8
13.07.2020 22:51
Пенсионер в Петрозаводске изуродовал ножом машину за неправильную парковку 12
13.07.2020 12:35
В Петрозаводске трубы кладут раньше, чем новый асфальт, заявили в мэрии 3
13.07.2020 16:18
Большинство участников опроса в "Столице на Онего" голосовали за изменение Конституции 16
13.07.2020 16:57
Водитель "спецмашины" в Петрозаводске ответил за понты 3
13.07.2020 15:58

"Ничего подобного в истории отечественной реставрации никто никогда не делал"

Новости. Культура
09:59, 14 Июля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Реставратор Виталий Скопин высказался за продление сроков реставрационных работ на Варваринской церкви XVII века в Карелии.

По условиям контракта архитектурно-реставрационный центр "Заонежье" должен завершить работы до конца ноября, но Виталий Скопин считает, что установленные сроки необходимо продлить до мая следующего года.

"Мы оказались в ситуации, когда огромную церковь с колокольней нужно отреставрировать в течение года и одного-двух месяцев. Ничего подобного в истории отечественной реставрации никто никогда не делал. В такие сроки не реставрируют такие сложные объекты, и сейчас как раз идет дискуссия о том, чтобы по объективным причинам реставрация Варваринской церкви была продлена до весны. В противном случае гонка до добра не доведет. Спешить на таких объектах нельзя, тем более – ставить мировые рекорды по скорости реставрации!" – пояснил Скопин.


Реставратор Виталий Скопин. Фото: Валерий Поташов

Напомним, в 2015 году по решению министерства культуры России деревянная Варваринская церковь XVII века была разобрана и вывезена на реставрацию из нежилой деревни Яндомозеро. Однако еще прошлым летом уникальный памятник выглядел грудами бревен, гниющих под дождем в заонежских деревнях Типиницы и Великая Губа. До того, как шедевр деревянной архитектуры не попал в руки специалистов из архитектурно-реставрационного центра "Заонежье", который возглавляет Виталий Скопин, у объекта культурного наследия федерального значения сменились два подрядчика – фирмы "Эшель" и "ПГС II", однако за несколько лет они не только не смогли вернуть ему прежний облик, но даже были отстранены от работ, а брошенный исторический материал храма, по словам местных жителей, стал превращаться в дрова.

В августе 2019 года Варваринской церкви нашли третьего подрядчика. Организованный подведомственным учреждением Минкультуры России – Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации – конкурс на продолжение работ выиграла компания "Анфилада" из Санкт-Петербурга. Но непосредственно реставрацией памятника занялся АРЦ "Заонежье", который помогла привлечь к спасению шедевра деревянной архитектуры руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова. 

О том, как сейчас идут реставрационные работы читайте в материале "Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил".   

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-14 10:25:25
Никто и никогда ? Столько пафоса ни у кого и никогда еще не было.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 4
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»