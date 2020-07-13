Реставратор Виталий Скопин высказался за продление сроков реставрационных работ на Варваринской церкви XVII века в Карелии.

По условиям контракта архитектурно-реставрационный центр "Заонежье" должен завершить работы до конца ноября, но Виталий Скопин считает, что установленные сроки необходимо продлить до мая следующего года.

"Мы оказались в ситуации, когда огромную церковь с колокольней нужно отреставрировать в течение года и одного-двух месяцев. Ничего подобного в истории отечественной реставрации никто никогда не делал. В такие сроки не реставрируют такие сложные объекты, и сейчас как раз идет дискуссия о том, чтобы по объективным причинам реставрация Варваринской церкви была продлена до весны. В противном случае гонка до добра не доведет. Спешить на таких объектах нельзя, тем более – ставить мировые рекорды по скорости реставрации!" – пояснил Скопин.



Реставратор Виталий Скопин. Фото: Валерий Поташов

Напомним, в 2015 году по решению министерства культуры России деревянная Варваринская церковь XVII века была разобрана и вывезена на реставрацию из нежилой деревни Яндомозеро. Однако еще прошлым летом уникальный памятник выглядел грудами бревен, гниющих под дождем в заонежских деревнях Типиницы и Великая Губа. До того, как шедевр деревянной архитектуры не попал в руки специалистов из архитектурно-реставрационного центра "Заонежье", который возглавляет Виталий Скопин, у объекта культурного наследия федерального значения сменились два подрядчика – фирмы "Эшель" и "ПГС II", однако за несколько лет они не только не смогли вернуть ему прежний облик, но даже были отстранены от работ, а брошенный исторический материал храма, по словам местных жителей, стал превращаться в дрова.

В августе 2019 года Варваринской церкви нашли третьего подрядчика. Организованный подведомственным учреждением Минкультуры России – Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации – конкурс на продолжение работ выиграла компания "Анфилада" из Санкт-Петербурга. Но непосредственно реставрацией памятника занялся АРЦ "Заонежье", который помогла привлечь к спасению шедевра деревянной архитектуры руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.

О том, как сейчас идут реставрационные работы читайте в материале "Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил".