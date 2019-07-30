Подписаться
Новости. Общество
09:00, 30 Июля 2019
фото: правительство Карелии

Николай Патрушев: "В Карелии назрела необходимость возрождения производства лесозаготовительной техники"

Загрузка...

Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и руководители Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии обсудили перспективы развития завода "Амкодор – Онего", сообщили в пресс-службе карельского правительства.

В рамках рабочего визита в Карелию Секретарь Совета безопасности, председатель Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заместитель Секретаря Совета безопасности, руководитель рабочей группы №5 Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия Рашид Нургалиев, а также представители федеральных министерств и ведомств посетили завод "Амкодор – Онего", расположенный на площадке Онежского тракторного завода.


правительство Карелии

Перед совещанием, на котором были обсуждены перспективы развития "Амкодор-Онего", участники встречи побывали на промышленной площадке завода, ознакомились с производственным процессом.

Николай Патрушев отметил большую социально-экономическую значимость проекта для развития региона.

"Назрела необходимость возрождения производства в республике лесозаготовительной техники, востребованной как в Карелии, так и в других регионах России, где масштабно осуществляются лесозаготовки. С этой целью Минпромторгом в течение 2018 года была проведена большая работа по привлечению белорусского инвестора Амкодор к реализации проекта по производству современной лесозаготовительной техники. При этом Минпромторг учитывал наличие в Карелии квалифицированных кадров и профильных инжиниринговых компетенций для реализации данного проекта. Начата работа по закупке и установке необходимого оборудования на базе собственного комплекса", - сказал Парушев.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что запуску проекта предшествовала большая работа по повышению инвестиционной привлекательности региона. В частности, созданные условия сыграли важнейшую роль при выборе белорусским холдингом "Амкодор" Карелии в качестве инвестплощадки для реализации крупнейшего проекта по созданию производства лесозаготовительной техники. В 2018 году были внесены дополнения в республиканское законодательство и включены такие меры поддержки, как частичное возмещение затрат на строительство и реконструкцию производственных зданий, а также предоставление инвесторам субсидии на частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования.

В целом стоимость проекта оценивается приблизительно в 18 млрд рублей. Число предполагаемых к созданию рабочих мест - свыше 500. Важность проекта заключается в сохранении и развитии накопленных республикой компетенций в сфере машиностроения. Данное производство является проектом по полному импортозамещению техники.

Напомним, на первом этапе объем инвестиций в производство составит 500 млн руб. При выходе на полную производственную мощность планируемый объём выпуска лесных машин составит не менее 1000 единиц в год. ООО "Амкодор-Онего" уже начата работа по закупке и установке необходимого оборудования на базе собственного производственного комплекса. В июле на заводе был собран первый образец форвардера с целью получения сертификата соответствия техническому регламенту Таможенного союза. Предприятие готово для серийного производства лесозаготовительной техники.


правительство Карелии

Проект предусматривает производство комплектующих для собственного производства и для поставок ведущим мировым производителям дорожно-строительной и лесозаготовительной техники. Продукция завода будет реализовываться преимущественно потребителям России, а также в страны СНГ и ЕС.

Добавим, проект ООО "Амкодор-Онего" был поддержан министром промышленности и торговли России. 6 июня этого года на Петербургском международном экономическом форуме подписан Специальный инвестконтракт между Минпромторгом России, Правительством Карелии и ООО "Амкодор-Онего".

Инвестконтракт рассчитан на 10 лет и предусматривает предоставление новому производству ряда налоговых льгот и преференций.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2019, 21:30
Вера Брежнева в стиле ню дефилировала по красной дорожке
23.07.2019, 13:07
"Ребята поверили Дмитрию"
29.07.2019, 11:20
СРОЧНО: Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Карелии
23.07.2019, 21:03
ФОТО и ВИДЕО: Сильный пожар произошел на крыше ТЦ "Сигма" на Древлянке
23.07.2019, 21:48
Пожарные эвакуировали из гипермаркета в Петрозаводске 214 человек
29.07.2019, 09:45
Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии

Аналитика

26.07.2019 13:19
Обществоведение
Лицензия как знак качества
Офтальмологический центр Карелии получил лицензию на оказание высокотехнологичной помощи.
Когда регионами руководят менеджеры 7
25.07.2019 09:56
Купил квартиру – получи деньги
24.07.2019 13:18
Никто не знает, что такое руны, а лес рубят китайцы 2
24.07.2019 10:51
Мусорная реформа в Карелии – что ожидает регион?
23.07.2019 13:03
Вся аналитика

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»