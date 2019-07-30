Николай Патрушев: "В Карелии назрела необходимость возрождения производства лесозаготовительной техники"

Полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и руководители Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии обсудили перспективы развития завода "Амкодор – Онего", сообщили в пресс-службе карельского правительства.

В рамках рабочего визита в Карелию Секретарь Совета безопасности, председатель Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия Николай Патрушев, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заместитель Секретаря Совета безопасности, руководитель рабочей группы №5 Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия Рашид Нургалиев, а также представители федеральных министерств и ведомств посетили завод "Амкодор – Онего", расположенный на площадке Онежского тракторного завода.



правительство Карелии

Перед совещанием, на котором были обсуждены перспективы развития "Амкодор-Онего", участники встречи побывали на промышленной площадке завода, ознакомились с производственным процессом.

Николай Патрушев отметил большую социально-экономическую значимость проекта для развития региона.

"Назрела необходимость возрождения производства в республике лесозаготовительной техники, востребованной как в Карелии, так и в других регионах России, где масштабно осуществляются лесозаготовки. С этой целью Минпромторгом в течение 2018 года была проведена большая работа по привлечению белорусского инвестора Амкодор к реализации проекта по производству современной лесозаготовительной техники. При этом Минпромторг учитывал наличие в Карелии квалифицированных кадров и профильных инжиниринговых компетенций для реализации данного проекта. Начата работа по закупке и установке необходимого оборудования на базе собственного комплекса", - сказал Парушев.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что запуску проекта предшествовала большая работа по повышению инвестиционной привлекательности региона. В частности, созданные условия сыграли важнейшую роль при выборе белорусским холдингом "Амкодор" Карелии в качестве инвестплощадки для реализации крупнейшего проекта по созданию производства лесозаготовительной техники. В 2018 году были внесены дополнения в республиканское законодательство и включены такие меры поддержки, как частичное возмещение затрат на строительство и реконструкцию производственных зданий, а также предоставление инвесторам субсидии на частичное возмещение затрат на приобретение техники и оборудования.

В целом стоимость проекта оценивается приблизительно в 18 млрд рублей. Число предполагаемых к созданию рабочих мест - свыше 500. Важность проекта заключается в сохранении и развитии накопленных республикой компетенций в сфере машиностроения. Данное производство является проектом по полному импортозамещению техники.

Напомним, на первом этапе объем инвестиций в производство составит 500 млн руб. При выходе на полную производственную мощность планируемый объём выпуска лесных машин составит не менее 1000 единиц в год. ООО "Амкодор-Онего" уже начата работа по закупке и установке необходимого оборудования на базе собственного производственного комплекса. В июле на заводе был собран первый образец форвардера с целью получения сертификата соответствия техническому регламенту Таможенного союза. Предприятие готово для серийного производства лесозаготовительной техники.



правительство Карелии

Проект предусматривает производство комплектующих для собственного производства и для поставок ведущим мировым производителям дорожно-строительной и лесозаготовительной техники. Продукция завода будет реализовываться преимущественно потребителям России, а также в страны СНГ и ЕС.

Добавим, проект ООО "Амкодор-Онего" был поддержан министром промышленности и торговли России. 6 июня этого года на Петербургском международном экономическом форуме подписан Специальный инвестконтракт между Минпромторгом России, Правительством Карелии и ООО "Амкодор-Онего".

Инвестконтракт рассчитан на 10 лет и предусматривает предоставление новому производству ряда налоговых льгот и преференций.