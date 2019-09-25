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Новости. Общество
21:30, 25 Сентября 2019
фото: instagram.com/igorsivovv

Нюша порадовала мужа стриптизом (ВИДЕО)

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Муж певицы, Игорь Сивов, заснял ее дерзкие танцы в перерывах между работой.

Возлюбленный Нюши заглянул к ней в гримерку. Однако исполнительницы там не оказалось. Сивову пришлось дожидаться ее возвращения, пишет Cosmopolitan. 

"Где ты?", – с грустью обратился Игорь к жене в Instagram.

Нюша в это время пела на сцене. После концерта исполнительница взбодрила заскучавшего мужа соблазнительными танцами. Молодая мама исполнила стриптиз. Звезда начала медленно снимать пиджак, под которым не оказалось ничего, кроме нижнего белья.

Игоря заинтриговали эротичные движения жены.

"Стой, стой! Что это там?", – обратился к Нюше супруг.

После того, как артистка начала избавляться от одежды, Сивов прекратил съемку.

"Так, все. Это уже для взрослых", – объявил Игорь фолловерам.

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