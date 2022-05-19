890x80
Реклама
Adidas и Pandora готовятся вернуться в Россию
Сегодня 00:10
Полпред президента России приехал в Карелию
Сегодня 13:01
Полиция назвала причины лобового столкновения грузовика с легковушкой в Карелии (ФОТО)
Сегодня 10:18
Выяснилось, что происходит с ценами на сахар в Карелии после спада ажиотажа
Сегодня 12:06
Актуальные вакансии в строительной сфере в Карелии
Сегодня 08:30

«Ночь музеев» придет в Петрозаводск с выставками, мастер-классами и концертами

Новости. Культура
18:00, 19 Мая 2022
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

В Минкультуры Карелии рассказали о программе ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет в очном формате 21 мая.

Как рассказали в Министерстве культуры республики, акция «Ночь музеев» впервые с 2019 года пройдет в очном формате. Она состоится 21 мая. Ее тема – «Мода на традиции». Крупнейшими площадками акции в Карелии станут Национальный музей, Музей изобразительных искусств и музей «Кижи». Вход в музеи в этот день будет бесплатным. На некоторые мероприятия и мастер-классы нужно заранее приобрести билеты или записаться. При этом многие из платных событий молодежь может оплатить Пушкинской картой.

Национальный музей Карелии будет открыт 21 мая с 15:00 до 23:00. За это время в музее успеют провести множество мастер-классов и интерактивных занятий. В 16.00 творческая лаборатория «Театрум» покажет спектакль «Дневник Фокса Микки» (0+). Завершит музейную ночь традиционная и всегда очень ожидаемая лекция директора Национального музея Михаила Гольденберга, начало в 23.00. В этом году, когда отмечается 350-летие Петра I, тема лекции – «Ночные прогулки с Петром Первым». Личность великого императора, отметил Михаил Гольденберг, стала лейтмотивом акции и в музеях республики, предлагающих много мероприятий «петровской» тематики.

Музей изобразительных искусств Карелии ждет гостей 21 мая с 18:00 до 23:00. Посетители могут познакомиться с постоянной экспозицией музея и временными выставками, а также стать участниками мастер-классов, посмотреть в кинозале фильмы о карельских художниках, сделать фотографии в народных костюмах. Музей ИЗО продолжит традицию онлайн-мероприятий – проведет на сайте и в группе «ВКонтакте» анимационный квест, разместит «ВКонтакте» видеозарисовки, посвященные Петру I.

В Презентационно-выставочном центре музея «Кижи» в Петрозаводске на площади Кирова в Ночь музеев в 17.00 откроется новая выставка «Синяя птица Севера», на которой представят традиционную технологию крашения и украшения тканей кубовой набойкой, дающей разнообразие оттенков синего. После открытия выставки пройдет серия мастер-классов, творческая встреча с мастером по линогравюре Марьей Баскаковой из Сортавалы. Гости выставки предлагают прийти в музей заранее: в 16.00 перед входом в здание – начало программы «Музыка, мода, музей!», на котором выступят юные музыканты. Их выступление продолжит модный показ от студии «Подиум» и студии «Модный взгляд».

Отдельная программа музея «Кижи» – в Детском музейном центре на улице Федосовой, с 16.00 до 21.00. Здесь покажут фольклорный спектакль «Были-небылицы». Студенты Петрозаводской консерватории проведут «Этнодискотеку» с народными забавами, а вместе со своими преподавателями дадут концерт «Музыкальная “Земля KižiMua”» – одноименный с детской интерактивной выставкой в Детской музейном центре. И конечно, для детей и их родителей предлагается пройти разные мастер-классы и самостоятельно изготовить на память игрушку, открытку или украшение.

Также в Ночь музеев «Кижи» приглашают на традиционные экскурсии по фондохранилищу, которые специально открывают для посетителей в этот день.

Городской выставочный зал приглашает на проходящую сейчас выставку живописи, керамики, скульптуры и цифрового искусства «Метаморфозы», где художники из Норвегии, Санкт-Петербурга, Новгорода и Карелии предлагают свой взгляд на природу Севера и национальный колорит. В 19.00 в выставочном пространстве пройдет концерт-импровизация пианистки Ирины Смирновой «Метаморфозы в розах». И уже почти в ночь, в 21.30, начинается мастер-класс по лепке (возрастное ограничение – 14+). В Галерее промышленной истории ждут в 19.00 на другой мастер-класс – по росписи камней.

В медиацентре «Vыход» работает выставка фотографий известного петрозаводского фотографа Юлии Утышевой. Автор сама проведет экскурсию по выставке, начало в 19.00. Перед этим, в 17.00, искусствовед Артем Стародубцев прочтет лекцию на тему «Живопись и фотография».

В «Ночь музеев» ансамбль «Кантеле», как обычно, пригласит в историческое здание Дома Кантеле на экскурсию, которую дополнят музыка и танцы Карелии в исполнении артистов ансамбля. А в Карельской филармонии состоятся приуроченные к акции концерты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2022, 11:26
Военкомат Петрозаводска ищет тех, кто хочет ненадолго стать контрактником
13.05.2022, 10:55
Плотина открыта: на Петрозаводск идет волна
13.05.2022, 06:40
Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов
17.05.2022, 09:50
Город в Приладожье Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха летом
14.05.2022, 13:28
Несколько дачных кооперативов под Петрозаводском отрезаны от «большой земли» из-за потопа (ФОТО)
13.05.2022, 12:03
Синоптики рассказали, каким будет лето в России

Аналитика

Сегодня 11:09
Капитал
Тернистый путь к красивому водопаду
Как власти Карелии в течение долгих лет пытаются проложить дорогу к водопаду «Белые мосты», на пути к которому буксуют в грязи машины туристов.
Боднарчук продолжил судебную схватку с властью Карелии
16.05.2022 16:18
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
13.05.2022 14:07
На каких условиях районы Карелии войдут в Петрозаводскую агломерацию
12.05.2022 14:47
Дорогие народные избранники
11.05.2022 13:55
Вся аналитика

Чтиво

18.05.2022 12:00
Кофе со сливками
Такой не железный «Железный человек»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
архив чтиво

Медиа

Первый в Карелии Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков в гостях у «Кофе со сливками»
18.05.2022 13:23
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.