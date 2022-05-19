«Ночь музеев» придет в Петрозаводск с выставками, мастер-классами и концертами

В Минкультуры Карелии рассказали о программе ежегодной акции «Ночь музеев», которая пройдет в очном формате 21 мая.

Как рассказали в Министерстве культуры республики, акция «Ночь музеев» впервые с 2019 года пройдет в очном формате. Она состоится 21 мая. Ее тема – «Мода на традиции». Крупнейшими площадками акции в Карелии станут Национальный музей, Музей изобразительных искусств и музей «Кижи». Вход в музеи в этот день будет бесплатным. На некоторые мероприятия и мастер-классы нужно заранее приобрести билеты или записаться. При этом многие из платных событий молодежь может оплатить Пушкинской картой.

Национальный музей Карелии будет открыт 21 мая с 15:00 до 23:00. За это время в музее успеют провести множество мастер-классов и интерактивных занятий. В 16.00 творческая лаборатория «Театрум» покажет спектакль «Дневник Фокса Микки» (0+). Завершит музейную ночь традиционная и всегда очень ожидаемая лекция директора Национального музея Михаила Гольденберга, начало в 23.00. В этом году, когда отмечается 350-летие Петра I, тема лекции – «Ночные прогулки с Петром Первым». Личность великого императора, отметил Михаил Гольденберг, стала лейтмотивом акции и в музеях республики, предлагающих много мероприятий «петровской» тематики.

Музей изобразительных искусств Карелии ждет гостей 21 мая с 18:00 до 23:00. Посетители могут познакомиться с постоянной экспозицией музея и временными выставками, а также стать участниками мастер-классов, посмотреть в кинозале фильмы о карельских художниках, сделать фотографии в народных костюмах. Музей ИЗО продолжит традицию онлайн-мероприятий – проведет на сайте и в группе «ВКонтакте» анимационный квест, разместит «ВКонтакте» видеозарисовки, посвященные Петру I.

В Презентационно-выставочном центре музея «Кижи» в Петрозаводске на площади Кирова в Ночь музеев в 17.00 откроется новая выставка «Синяя птица Севера», на которой представят традиционную технологию крашения и украшения тканей кубовой набойкой, дающей разнообразие оттенков синего. После открытия выставки пройдет серия мастер-классов, творческая встреча с мастером по линогравюре Марьей Баскаковой из Сортавалы. Гости выставки предлагают прийти в музей заранее: в 16.00 перед входом в здание – начало программы «Музыка, мода, музей!», на котором выступят юные музыканты. Их выступление продолжит модный показ от студии «Подиум» и студии «Модный взгляд».

Отдельная программа музея «Кижи» – в Детском музейном центре на улице Федосовой, с 16.00 до 21.00. Здесь покажут фольклорный спектакль «Были-небылицы». Студенты Петрозаводской консерватории проведут «Этнодискотеку» с народными забавами, а вместе со своими преподавателями дадут концерт «Музыкальная “Земля KižiMua”» – одноименный с детской интерактивной выставкой в Детской музейном центре. И конечно, для детей и их родителей предлагается пройти разные мастер-классы и самостоятельно изготовить на память игрушку, открытку или украшение.

Также в Ночь музеев «Кижи» приглашают на традиционные экскурсии по фондохранилищу, которые специально открывают для посетителей в этот день.

Городской выставочный зал приглашает на проходящую сейчас выставку живописи, керамики, скульптуры и цифрового искусства «Метаморфозы», где художники из Норвегии, Санкт-Петербурга, Новгорода и Карелии предлагают свой взгляд на природу Севера и национальный колорит. В 19.00 в выставочном пространстве пройдет концерт-импровизация пианистки Ирины Смирновой «Метаморфозы в розах». И уже почти в ночь, в 21.30, начинается мастер-класс по лепке (возрастное ограничение – 14+). В Галерее промышленной истории ждут в 19.00 на другой мастер-класс – по росписи камней.

В медиацентре «Vыход» работает выставка фотографий известного петрозаводского фотографа Юлии Утышевой. Автор сама проведет экскурсию по выставке, начало в 19.00. Перед этим, в 17.00, искусствовед Артем Стародубцев прочтет лекцию на тему «Живопись и фотография».

В «Ночь музеев» ансамбль «Кантеле», как обычно, пригласит в историческое здание Дома Кантеле на экскурсию, которую дополнят музыка и танцы Карелии в исполнении артистов ансамбля. А в Карельской филармонии состоятся приуроченные к акции концерты.