Ночью неизвестные подожгли контейнер-пресс в Петрозаводске

Пожар произошел в мусорном контейнере-прессе на проспекте Ленина, 14, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В ночь на 6 декабря в 1.53 неизвестные подожгли контейнер-пресс, предназначенный для сбора бумаги, на пр. Ленина.

В результате пожара контейнер поврежден на площади 5 кв м.

Причина – поджог.

Виновный, ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.