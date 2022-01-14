890x80
Реклама
Биатлонист из Карелии вошел в десятку сильнейших на Первенстве России
14.01.2022 18:40
Второй раз не простили 12
14.01.2022 17:00

Ночью в Петрозаводске автоинспекторы устроили погоню за нарушителем (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:39, 15 Января 2022
фото: Кадр из видео

Новости партнеров

В объектив камер наружного наблюдения попала погоня сотрудников полиции за водителем на Лесном проспекте.

Сегодня, 15 января, в шестом часу утра автоинспекторы преследовали нарушителя по улице Университетской и Лесному проспекту.

Как пишет ДТП ПТЗ, судя по видео, преследование нарушителя началось в Университетском городке. Проехав от «Чапаевского» до «Древлянского кольца» по Лесному проспекту, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Нарушитель, бросив машину прямо на дороге, побежал, но далеко уйти не смог. Сотрудник полиции догнал водителя и проводил до патрульного автомобиля.

В преследовании участвовало несколько нарядов ДПС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Момент погони попал в объектив камер компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру». Видео выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее инспекторы ГИБДД преследовали 17-летнего водителя питбайка без прав от площади Ленина до набережной столицы Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Титов
2022-01-15 14:22:53
Наше уважение автоинспекторам !
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году

Аналитика

14.01.2022 17:00
Обществоведение
Второй раз не простили 12
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как попался на «Контроле трезвости» и отказался от медосвидетельствования.
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 23
14.01.2022 14:24
Оптимизация депутатского мнения 4
13.01.2022 15:47
Не устал, но ухожу 8
13.01.2022 09:14
Вся аналитика

Чтиво

13.01.2022 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 6
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»