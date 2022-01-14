Ночью в Петрозаводске автоинспекторы устроили погоню за нарушителем (ВИДЕО)

В объектив камер наружного наблюдения попала погоня сотрудников полиции за водителем на Лесном проспекте.

Сегодня, 15 января, в шестом часу утра автоинспекторы преследовали нарушителя по улице Университетской и Лесному проспекту.

Как пишет ДТП ПТЗ, судя по видео, преследование нарушителя началось в Университетском городке. Проехав от «Чапаевского» до «Древлянского кольца» по Лесному проспекту, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Нарушитель, бросив машину прямо на дороге, побежал, но далеко уйти не смог. Сотрудник полиции догнал водителя и проводил до патрульного автомобиля.

В преследовании участвовало несколько нарядов ДПС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Момент погони попал в объектив камер компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру». Видео выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Ранее инспекторы ГИБДД преследовали 17-летнего водителя питбайка без прав от площади Ленина до набережной столицы Карелии.