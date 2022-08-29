Новая спортивная площадка открылась в Петрозаводске

Спортивная площадка с зонами для игры в волейбол, баскетбол и воркаут открылась в ЖК «Скандинавия» в Петрозаводске.

Об этом сообщили в администрации города.



Площадку в Финском сквере обустроила компания «Карелстроймеханизация» и безвозмездно передаст ее городу.

Побывавший там глава Петрозаводска Владимир Любарский отметил, что у Финского сквера есть перспектива развития. По его мнению, чтобы освоить часть общественной территории местные жители могут проявить инициативу и воплотить свои планы по благоустройству с помощью федерального проекта «Комфортная городская среда» или программы поддержки местных инициатив.





Озеленение сквера возьмет на себя администрация, добавил Любарский.