Новое госучреждение появится в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о создании государственного казенного учреждения "Центр организации закупок Республики Карелия".

Основной целью деятельности учреждения будет определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов исполнительной власти региона, карельских учреждений за исключением полномочий на обоснование закупок товаров, работ, услуг, определение условий государственного контракта для обеспечения нужд Карелии, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, подписание контракта.

Министерству экономического развития и промышленности республики, которое осуществляет функции и полномочия учредителя казенного учреждения, до 14 декабря 2018 года поручено провести мероприятия, связанные с его созданием, в том числе по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений утвердить устав казенного учреждения.

Предельная штатная численность казенного учреждения установлена в количестве 14 единиц.