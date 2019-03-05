Новому директору троллейбусного управления пригрозили уголовной ответственностью

Служба судебных приставов предупредила нового руководителя ПМУП "Городской транспорт" Виктора Клещева о том, что ему может грозить уголовная ответственность, если предприятие не будет платить по долгам, накопленным его предшественниками.

По сообщению пресс-службы УФССП по Карелии, после назначения Клещева судебный пристав-исполнитель встретился с новым руководителем троллейбусного предприятия и обсудил долги.

Общая сумма задолженности – 4,9 млн рублей.

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