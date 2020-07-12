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Новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах

Новости. Общество
19:40, 13 Июля 2020
фото: pixabay.com
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В индийском штате Раджастан родители дважды хоронили малышку.

По данным Times of India, принимавшая роды медсестра сочла ребенка мертвым, после чего накрыла его полиэтиленовым пакетом и отдала матери для погребения.

Когда родственники новорожденной готовились к похоронам, девочка неожиданно заплакала. Ее отец сразу вызвал скорую помощь, однако врачи прибыли лишь через полтора часа. К тому времени состояние девочки ухудшилось, и она скончалась.

Семья ребенка обвинила сотрудников больницы в халатности. Медики отрицают свою вину, утверждая, что родственники забрали тело без официальной констатации смерти, пишут РИА Новости.

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