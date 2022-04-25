Новые комфортабельные автозаки появятся в Москве

В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами.

Новый автозак с кондиционером и туалетом появится в Москве. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева на заседании столичного парламента, пишет РИА Новости.

«Ещё одна тема, которая беспокоит людей, — это перевозка в автозаках… Были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться, я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей», — сказала Потяева.

По ее словам, при поддержке уполномоченного и работе департамента здравоохранения все в следственных изоляторах прошли вакцинацию. Кроме того, в изоляторах теперь получают набор для новорожденного, который положен всем роженицам Москвы.

«Сегодня принято решение об электронном учете всех библиотек в следственных изоляторах, предоставление литературы в электронном виде», — добавила омбудсмен.