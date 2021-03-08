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"Новые люди" обучили тысячи политических команд по всей России

Новости. Общество
12:20, 09 Марта 2021
фото: © "Новые люди"
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Партия "Новые люди" сформировала и подготовила тысячи политических команд, которые помогут кандидатам победить на выборах в Госдуму и в законодательные собрания регионов в сентябре 2021 года.

Федеральный форум партии "Новые люди", собравший руководителей предвыборных штабов и представителей со всего Северо-Западного федерального округа, прошел в Вологодской области. "Науку побеждать" изучали партийцы из Вологды, Коми, Калининграда, Архангельска, Мурманска, Пскова, Новгорода, а также Республики Карелия.

Аналогичные мероприятия прошли также в Воронеже, Уфе, Нижнем Новгороде, Таганроге, Калуге, Иркутске, Хабаровске, Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

На форуме представители "Новых людей" обменивались опытом и разрабатывали подробную дорожную карту, которая позволит кандидатам партии стать будущими депутатами.

"Наше принципиальное отличие состоит в том, что мы строим партию снизу вверх. Привлекаем людей, которые работали на благо регионов, у которых есть готовые проекты, – говорит председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. – Мы собрали команду профессионалов, которые прекрасно понимают, что нужно людям в каждом конкретном регионе. Наши комитеты подготовили десятки инициатив, которые касаются самых разных отраслей: от образования и здравоохранения до ЖКХ и экологии. И в этом еще одно наше принципиальное отличие – мы идем на выборы с умными решениями, а не популистскими лозунгами".

Как рассказал руководитель регионального отделения партии "Новые люди" в республике Карелия Сергей Усатенко, форум включал образовательную лекционную программу и мастер-классы с участием экспертов и  политтехнологов. Активистов в течение четырех дней обучали работать с избирателями, генерировать общественно значимые проекты, как проводить расследования, выступать публично, общаться с прессой.

В партии отмечают, что работа в команде – ключевой навык для "Новых людей".

"На форуме собрались руководители  штабов со всего Северо-Западного федерального округа. Были разработаны индивидуальные стратегии работы политических отрядов для каждого региона. Также получилось обменяться успешными кейсами между собой. Все собравшиеся – это единомышленники, которых объединяет желание сделать жизнь в своем городе или регионе более качественной. Все полученные знания мы будем на практике применять на своих территориях".

Напомним, независимая политическая партия "Новые люди" была образована в марте прошлого года. На сентябрьских выборах в 2020-м  ее кандидаты прошли в парламенты в Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях. На выборах в гордуму Томска "Новые люди" набрали более 15% голосов избирателей. В данные момент региональные отделения работают более чем в 70 регионах нашей страны.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр
2021-03-09 13:44:20
У партии "Новые люди" Вконтакте около 10 000 подписчиков. Как то не вериться про тысячи политических команд
Off
2021-03-09 12:49:27
За чей счёт банкет?
нетюлень
2021-03-09 14:03:03
Off, за казённый. ОНФ "не выстрелил", ЕР ассоциируется не с единством и не всегда с Россией, вот и предпринята новая попытка создать КПСС с новым поколением.
Гость
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