"Новые люди" предложили вернуть прямые выборы мэров городов в России

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил вернуть в стране прямые выборы мэров городов и глав муниципальных районов.

Об этом он заявил журналистам в Челябинске, комментируя предложения, полученные партией "Новые люди" в рамках конкурса "Марафон идей".

"Марафон идей" – это конкурс, в рамках которого любой желающий может предложить инициативу по улучшению жизни в своем городе, регионе или по всей стране. С 15 марта партия подводит итоги "Марафона идей", победители получают до 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов. Алексей Нечаев уже посетил Пермь, Екатеринбург и Челябинск, где выступил в качестве председателя жюри конкурса.





Журналисты спросили Нечаева, какие интересные проекты не прошли в финал. По его словам, вопрос выборности мэров поднимался жителями и Екатеринбурга, и Челябинска.

"Партия "Новые люди" выступает за полный отказ от непрозрачной системы назначений на муниципальном уровне по всей России. Мэров городов и глав муниципальных районов должны выбирать и назначать сами люди на прямом голосовании", – отметил Алексей Нечаев.

По его словам, сама муниципальная реформа, которая привела к созданию института назначаемых сити-менеджеров, вызывает вопросы в тех регионах, где жители привыкли самостоятельно принимать решения.

"Наша позиция однозначна – высшие чиновники муниципалитетов должны быть подотчетны всему народу, а не только депутатскому большинству.

Призываю задуматься над одновременно сложной и простой истиной: чем больше посредников между людьми и властью, тем более опосредованной становится сама власть", – добавил Алексей Нечаев.





По словам лидера партии "Новые люди", уральцы самостоятельны, хотят и могут выбирать. Он также рассказал, что жители Екатеринбурга обсуждали с ним вопрос проведения микрореферендумов по более широкому кругу вопросов. Они напомнили Нечаеву, что конфликта между жителями и властями из-за выбора места для строительства храма в центре города можно было избежать, если бы жителям города предложили больше вариантов для решения. "Люди говорят: дайте нам самим решить, как жить, и можно не два места для храма, а можно побольше", – рассказал он.

После прохождения в Госдуму партия "Новые люди" намерена инициировать законопроект о возвращении прямых выборов мэров городов. На выборах депутатов Госдумы "Новые люди" намерены выдвинуть и партийный список, и более 200 кандидатов-одномандатников.