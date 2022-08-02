Новые причалы для пассажирских судов и проката лодок построены в Карелии

Компания «Белые паруса» построила два причала на Ладожском озере рядом с Питкярантой при финансовой поддержке местных властей.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

Один их причалов предназначен для стоянки маломерных и пассажирских судов, второй – для размещения офиса лодочной станции и кафе.

Компания сдает в прокат оборудование для водных видов спорта и развлечений: SUP-доски, моторные и вёсельные лодки, катамараны и надувной диванный флот «Карелия», рассчитанный на 15 человек. В прокат также можно взять удочки.

Кроме того, организованы экскурсионные туры на остров Валаам и по Ладожским шхерам.

Компания получила финансовую поддержку в форме гранта и субсидии от администрации Питкярантского района.