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Новости. Общество
15:15, 22 Мая 2018

Новые проезды появились в Петрозаводске

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Власти Петрозаводска присвоили названия двум городским участкам дорог на Кукковке и в районе Сулажгорского кирпичного завода.

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник подписала Постановление "Об упорядочении адресов объектов адресации на территории Петрозаводского городского округа". Текст документа доступен на сайте мэрии города.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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кир
2018-05-22 15:33:19
Нету там.
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