Новые знаки появились на одной из улиц Петрозаводска

На улице Древлянка установили знаки, предупреждающие об эвакуации машин, мешающих уборке города.

На четной и нечетной сторонах дороги по ул.Древлянка появились знаки, предупреждающие водителей о том, что если машины окажутся припаркованными на обочине дороги в период времени, казанный на табличке, то транспорт нарушителей будет эвакуирован.

Данные знаки устанавливаются, чтобы обеспечить компании "Техрент" возможность беспрепятственной уборки дороги.

"В скорем времени начнётся эвакуация авто по четвергам на четной стороне улицы Древлянка с 00.00-06.00 и по пятницам по нечетной стороне улицы Древлянка с 00.00-06.00", - отмечается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".



Фото паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии"



паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии"