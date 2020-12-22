Новый аппарат для обследования печени появился у медиков Карелии

Новое оборудование появилось в в Республиканской больнице, сообщает оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом.

В Республиканской больнице появился новый УЗИ-аппарат для диагностики заболеваний печени, сообщают в оперштабе. Он позволит врачам применять метод эластографии сдвиговой волной.

Диффузные заболевания печени длительное время себя не проявляют – развиваются незаметно, протекают бессимптомно и поэтому диагностируются уже на поздней стадии цирроза печени, когда лечебные мероприятия ограничены. Поэтому ранняя диагностика очень важна, поясняют в оперштабе.

"Эластография печени сдвиговой волной позволяет совершенно безболезненно получить достоверные и полные данные по результатам всего одного исследования. Преимущество этого метода заключается и в том, что он может применяться прямо у постели пациента", - говорится в заявлении оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что детская консультация в одном из районов Карелии обрела новый облик.