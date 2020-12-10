Детская консультация в одном из районов Карелии обрела новый облик

В рамках реализации проекта "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" завершена модернизация детской консультации Олонецкой ЦРБ, сообщили в правительстве Карелии.

В помещениях детской консультации Олонецкой центральной районной больницы заменены окна, входные двери, напольное покрытие. Отремонтированы кабинеты, санитарная комната, санузел. Обустроена крытая колясочная. С элементами карельской символики оформлена навигация. Общая стоимость работ составила 1 млн 200 тыс. рублей.

Внедрение "бережливых технологий" позволило существенно снизить затраты на электро- и тепловую энергию, сделать пребывание маленьких пациентов и их родителей в отделении более комфортным.

Как рассказала главный врач Олонецкой ЦРБ Надежда Кюршунова, в настоящее время в детской консультации реализуют следующие проекты: совершенствование процесса вакцинации детей, оптимизация работы кабинета физиотерапии, приёма участкового педиатра и управления запасами с помощью внедрения системы Канбан в прививочном кабинете.