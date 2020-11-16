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Новый дом в центре Петрозаводска будет готов уже в этом году

Новости. Экономика
13:00, 17 Ноября 2020
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На сегодняшний день активная застройка ведется лишь в спальных микрорайонах столицы Карелии, в отличие от центральной части города, где выбор новых квартир небольшой.  

Поэтому наша новость, действительно, вас порадует: жилой комплекс бизнес-класса "Жемчужина" от строительной компании "Век", расположенный в центре города, будет сдан уже в этом году!

Но, почему именно ЖК "Жемчужина" заслуживает вашего внимания? На это есть минимум 6 причин.

1.Надежный застройщик

Строительная компания "Век" является единственным в Карелии 5-кратным обладателем главной общественной награды – золотого знака "Надежный застройщик России", опыт и репутация которой являются залогом вашей уверенности в качестве и сроках возводимых объектов.

2. Бизнес-класс

ЖК "Жемчужина" предлагает преимущества бизнес-класса:

• Индивидуальный дизайн-проект дома с двумя разноэтажными секциями: 5 и 16 этажей.
• Большая часть квартир: 3-х и 4-х комнатные.
• Минимальная площадь кухни 13 м2, а площадь квартиры –74,8 м2.
• Высокие потолки.
• Большие окна и панорамное остекление.
• Монолитная технология строительства и высококачественные строительные материалы.
• Автоматизированный подземный паркинг.

Также бизнес-класс отличается от эконом и комфорта более высоким требованиям, которые предъявляются к среде проживания.

3. Уникальное месторасположение


Самое главное преимущества комплекса – его уникальное месторасположение: в центре города и одновременно на живописном берегу реки Лососинки, благодаря которому вы получаете быстрый доступ ко всем объектам городской  инфраструктуры и транспортным коммуникациям, имея при этом  возможность проводить время с семьей на природе. Всего пара шагов от дома и вы попадаете в самый большой парк Петрозаводска "Лососинский". Вы можете прогуляться вдоль реки, покормить уток, прокатиться по велодорожке "Зеленая Тропа" до набережной, подышать свежим воздухом и насладиться красотой карельской природы.

4.Закрытая благоустроенная территория

Отдохнуть от городского шума и суеты вы можете и на закрытой благоустроенной территории комплекса, доступ к которой имеют только жители.  За бетонным ограждением, вдоль которого растут деревья,  расположено приватное пространство с детскими игровыми комплексами, малыми архитектурными формами  и ландшафтным дизайном. Безопасность поддерживается за счет видеонаблюдения с полной зоной покрытия и отсутствия машин, для парковки которых предусмотрен автоматизированный подземный  паркинг.

5. Продуманные планировки и принцип приятного соседства

 

В доме всего 72 квартиры по 3-4 на этаже, среди которых нет 1-комнатных вариантов, просторные и продуманные планировки спроектированы под семейных покупателей, которые ищут комфортное жилье с долгосрочными перспективами. Приоритет отдан большим светлым кухнями и столовым, вместительным прихожим, удобным санузлам и гардеробным. В 3-х и 4-х комнатных квартирах  предусмотрено 2 санузла. Для хранения сезонных и крупногабаритных вещей – индивидуальные кладовые в доме.

А какой потрясающий  вид открывается из квартир на парк, реку Лососинку и Онежское озеро!

6. Выгодные условия покупки

Общеизвестно, что стоимость жилья на этапе строительства ниже, при этом,  учитывая, что "Жемчужина" вводится в эксплуатацию в 2020 году,  ждать новую квартиру вам придется недолго. К тому же в ноябре действует ряд акций:

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