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Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза

Новости. Экономика
14:06, 11 Февраля 2020
фото: пресс-служба правительства РК
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Белорусский холдинг "Амкодор", развернувший в прошлом году производство на площадке обанкротившегося Онежского тракторного завода, в 2020 году планирует выпустить 60 единиц техники.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку и.о. министра экономического развития республики Олег Ермолаев.

"В 2019 году было уже выпущено 18 машин – 2 харвестера и 16 форвардеров. Вся техника реализована конечному потребителю… И план на 2020 год - это уже производство 60 (единиц) лесной техники", - сказал Ермолаев.

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Комментарии

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Негодяй
2020-02-11 14:49:02
На фотографии почему у рабочего голова отделена от тела, неудачный фотошоп?
Иван Анатолич
2020-02-11 14:22:46
В чем заслуга О. Ермолаева? мог бы кто то другой поделиться с таким же успехом.
Николай Иванович
2020-02-11 14:35:03
Иван Анатолич, Так те же самые . что и Бурёнкова и др. личная преданность вождю и его обожание . другого там и не надо .
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