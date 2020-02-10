Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза

Белорусский холдинг "Амкодор", развернувший в прошлом году производство на площадке обанкротившегося Онежского тракторного завода, в 2020 году планирует выпустить 60 единиц техники.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку и.о. министра экономического развития республики Олег Ермолаев.

"В 2019 году было уже выпущено 18 машин – 2 харвестера и 16 форвардеров. Вся техника реализована конечному потребителю… И план на 2020 год - это уже производство 60 (единиц) лесной техники", - сказал Ермолаев.