Новый закон о сертификатах для льготников не будет действовать в Карелии

Карелия не вошла в число пилотных регионов, где будут выдаваться сертификаты для льготников, которыми получатели соцпомощи смогут расплатиться за необходимые товары и услуги.

С первого сентября вступает в силу закон о социальном заказе, информирует сайт Госдумы РФ. Закон предполагает получение льготниками специальных сертификатов, которыми они могут расплачиваться за выбранные ими товары и услуги.

Карелия не вошла в число пилотных регионов, в которых льготники смогут получить социальные сертификаты. Пенсионный фонд РФ на данный момент не утвердил перечень субъектов, где будет действовать данный закон.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".