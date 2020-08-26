Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Очередная смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии 8
Сегодня 08:55
Личные данные пользователей 55 тыс. банковских карт утекли в интернет 2
Сегодня 09:06
Актриса Екатерина Копанова отдохнула в Карелии (ФОТО) 2
Сегодня 14:30
Житель Карелии обнаружил большую свалку мусора в силосной траншее 1
26.08.2020 18:40
Житель Карелии выиграл в лотерею 600 тысяч рублей
Сегодня 11:51

Новый закон о сертификатах для льготников не будет действовать в Карелии

Новости. Экономика
16:41, 27 Августа 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

Карелия не вошла в число пилотных регионов, где будут выдаваться сертификаты для льготников, которыми получатели соцпомощи смогут расплатиться за необходимые товары и услуги.

С первого сентября вступает в силу закон о социальном заказе, информирует сайт Госдумы РФ. Закон предполагает получение льготниками специальных сертификатов, которыми они могут расплачиваться за выбранные ими товары и услуги.

Карелия не вошла в число пилотных регионов, в которых льготники смогут получить социальные сертификаты. Пенсионный фонд РФ на данный момент не утвердил перечень субъектов, где будет действовать данный закон. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику
25.08.2020, 11:12
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск

Аналитика

26.08.2020 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»