«Нужно потерпеть»: заммэра Петрозаводска объяснил, зачем тротуары засыпают камнями

Тротуары в Петрозаводске посыпают песком с крупными камнями, потому что по-другому с гололедом не справиться, объяснил заместитель главы города Андрей Бекелев.

«Достаточно большое количество жалоб в соцсетях на то, что много посыпки идет и песком и отсевом разной фракции, но, к сожалению, здесь нужно потерпеть. В таких условиях по-другому с гололедом не справиться. В противном случае, люди просто падают и получают серьезные травмы. Поэтому просим с пониманием относиться к такой деятельности», — сказал Бекелев на совещании в администрации.