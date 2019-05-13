О новой школе на Древлянке

Жители одного из самых крупных районов Петрозаводска активно обсуждают информацию о появлении новой школы.

Школа будет построена на стыке микрорайонов Древлянка-5, Древлянка-7 и будущего микрорайона Древлянка-6. Официальная новость об этом вышла на сайте администрации в апреле текущего года.

Школа, рассчитанная на 1350 учеников, это достаточно большая школа. Почему же было принято решение о строительстве такого крупного образовательного объекта? И почему он будет располагаться в границах будущего жилого района Древлянка - 6?

Итак, согласно генплану Петрозаводска, каждый из жилых районов Древлянка 5, 6 и 7, должен иметь свою школу. Рассмотрев этот вопрос со стороны экономической эффективности и последующей эксплуатации, администрацией города Петрозаводска совместно с министерством образования Республики Карелия было принято решение о целесообразности строительства одной большой школы вместо трех небольших.

Для этих целей группа компаний "КСМ", которая в текущем году начинает застройку микрорайона Древлянка-6, выделила участок земли и безвозмездно передала его городу. Концепция Древлянки-6 была пересмотрена и для новой школы нашлось идеальное место – рядом с Новодревлянским сквером.

Конкурс на проектирование школы выиграло АО "Специализированный Застройщик "КСМ". К участию в проектировании новой школы активно подключилась новая молодая копания проектировщиков – ООО "КЦИП Алгоритм" (предприятие группы "КСМ"). Это означает, что основные технические решения будут проектироваться людьми, которые живут в нашем городе и знают его особенности. Ведь нередки случаи, когда конкурс выигрывает организация из другого региона, а впоследствии подрядчик, выигравший в конкурсе на строительство, обнаруживает в нем ошибки, недочеты, неточности, устранение которых требует дополнительных финансовых вложений. Местный же подрядчик заинтересован в обратном, чтобы объект был построен в срок и идеально "вписался" в концепцию жилых комплексов, уже построенных и строящихся в этом районе. Важно, чтобы школа была удобной как с точки зрения географической привязки и климата, так и с точки зрения задач современной школы и качественного образования.

Итак, нас ожидает появление новой современной школы на 1350 мест, которая объединит школьников трех микрорайонов: Древлянка-5, 6 и 7. В Петрозаводске с 1993 года не построено ни одной новой школы, и перед проектировщиками поставлена серьезная задача: фактически это должен быть образовательный комплекс, а не стандартная школа с обычным оснащением. Пожалуй, школа станет первым подобным проектом в Республике Карелия.

В задании на проектирование от Администрации Петрозаводска стояла задача взять типовой проект школы (на примере школы в Новгороде) и выполнить его привязку к местности. Однако всё оказалось не так просто. Изучив имеющийся у Министерства Строительства РФ проект, специалисты обнаружили, что школа не "садится" на имеющийся земельный участок. Поэтому было решено проектировать принципиально новую школу, разрабатывать все проектные решения "с нуля". Как справился с этой задачей подрядчик, покажет государственная экспертиза проектной документации, которая будет закончена в конце июня 2019 г.

После выполнения всего комплекса проектных работ будет объявлен аукцион на строительство школы. По результатам аукциона будет известен подрядчик, который будет осуществлять строительство этого действительно уникального объекта нашего города.

В следующей статье мы расскажем о том, какой будет школа, чем она будет примечательна и какие приятные сюрпризы ожидают ребят, которые будут в ней учиться, их родителей и педагогов.

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