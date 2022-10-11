Объявлена дата прощания с застреленным в Карелии спасателем

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фото: © Паблик ВК «4 отряд ФПС по Республике Карелия»

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Назначено время похорон убитого сотрудника подразделения противопожарной службы Сегежского района Карелии Сергея Косяка.

Об этом сообщается на странице отряда Вконтакте.

Прощание пройдет 14 ноября в траурном зале Сегежи.

Как сообщалось ранее, Сергей Косяк пропал  29 октября. Его искали друзья, коллеги и родственники. В начале ноября сотрудники правоохранительных органов обнаружили его тело в лесополосе в 20 километрах от города. По данным РЕН ТВ, в затылке убитого обнаружено огнестрельное ранение.

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