Объявлена дата прощания с застреленным в Карелии спасателем

Назначено время похорон убитого сотрудника подразделения противопожарной службы Сегежского района Карелии Сергея Косяка.

Об этом сообщается на странице отряда Вконтакте.

Прощание пройдет 14 ноября в траурном зале Сегежи.

Как сообщалось ранее, Сергей Косяк пропал 29 октября. Его искали друзья, коллеги и родственники. В начале ноября сотрудники правоохранительных органов обнаружили его тело в лесополосе в 20 километрах от города. По данным РЕН ТВ, в затылке убитого обнаружено огнестрельное ранение.