Могилы с номерам вместо имен обнаружили на кладбище «Вилга»

Журналист регионального издания провел расследование о том, как хоронят в Петрозаводске невостребованные тела умерших.

Горожане обратились в редакцию «МК Карелии» с просьбой выяснить, почему на кладбище «Вилга» все чаще появляются могилы с деревянными досками или железными табличками вместо памятников и крестов.

Работники кладбища рассказали, что в таких могилах лежат биологические отходы, которые привозят из больниц, либо тела умерших, чьи родственники не нашлись, когда человек умер. Горожане также поделились фотографией, как деревянные гробы с телами перевозят в грузовике штабелями, при этом не все они даже заколочены. Подробности читайте в эксклюзивном материале Егора Тарасова.