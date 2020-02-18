Объявлена цена за проект сноса "Невского пассажа" в Петрозаводске

Итоги аукциона на разработку проектно-сметной документации по сносу "Невского пассажа" подведут 20 февраля.

ФССП ищет подрядчика на разработку проектно-сметной документации по сносу пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске.

На сайте госзакупок сообщается, что подрядчик должен будет провести инженерно-геологические изыскания и разработать проект сноса пристройки к жилому дому на проспекте Невского 30 в рамках исполнительного производства по решению Петрозаводского городского суда.



Максимальная цена контракта превышает 1,76 млн рублей.

В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находится решение Петрозаводского городского суда об обязании провести демонтаж наземной части пристройки к дому №30 по проспекту А.Невского и приведения наземной части жилого дома и земельного участка в первоначальное состояние.

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки к жилому дому по проспекту Александра Невского еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Тем не менее, к сносу пристройки до сих пор никто не приступил.

Весной нынешнего года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия направило в городской суд Петрозаводска иск о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа" в связи с невозможностью исполнения судебного решения о его сносе. Однако в июне городской суд отказал карельским приставам в удовлетворении их иска, а в августе Верховный суд республики оставил это решение в силе, но работы по демонтажу пристройки так и не были начаты. Вместо этого карельские приставы решили вновь судиться за "Невский пассаж", но проиграли очередной процесс.