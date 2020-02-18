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Объявлен конкурс на снос "Невского пассажа" в Петрозаводске

Новости. Общество
12:25, 19 Февраля 2020
фото: @Валерий Поташов/Столица на Онего
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Объявлен конкурс на выполнение работ по демонтажу незаконного строения в Петрозаводске, сообщили в службе судебных приставов России.

В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находится решение Петрозаводского городского суда Республики Карелия об обязании провести демонтаж наземной части пристройки к дому №30 по проспекту А.Невского в Петрозаводске Республики Карелия и приведения наземной части жилого дома и земельного участка в первоначальное состояние.

Должниками судебное решение не исполнено.
Так, 10 февраля 2020 года объявлен конкурс на проведение работ, направленных на решение задачи по демонтажу наземной части пристройки и приведения наземной части жилого дома и земельного участка в первоначальное состояние.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 20 февраля 2020 года.

Информация размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru.

С организацией, признанной победителем в аукционе, будет заключен договор на проведение соответствующих работ.

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки к жилому дому по проспекту Александра Невского еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Тем не менее, к сносу пристройки до сих пор никто не приступил.

Весной 2019 года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия направило в городской суд Петрозаводска иск о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа" в связи с невозможностью исполнения судебного решения о его сносе. Однако в июне городской суд отказал карельским приставам в удовлетворении их иска, а в августе Верховный суд республики оставил это решение в силе, но работы по демонтажу пристройки так и не были начаты. Вместо этого карельские приставы решили вновь судиться за "Невский пассаж", но проиграли очередной процесс.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жуков
2020-02-19 13:32:37
Значит, всё таки есть решение, жаль столько времени люди страдали.
кир
2020-02-19 13:50:30
Жуков, кто страдал? Богатей, который от советской системы получил всё с лихвой? Но ему мало. Надо Парфенчикову сделать гадость, который у него практику проходил, будучи студентом. А когда стал главой, то преференциями его не осыпал в знак вечной благодарности. :)
Да, ещё богатей двух несчастных подбил на свою акцию. Один имеет ветерана, но в боевых действиях не участвовал по возрасту.
Штази
2020-02-19 13:15:15
Ломать не строить. Экскаватор, бульдозер с погрузчиком и КАМАЗ, обломки на свалку вывозить. Летом площадку заасфальтиррвать. И всего делов.
кир
2020-02-19 12:34:04
Горожане против сноса удобного магазина. Суд был предвзятый, под влиянием богатея, который воспользовался своими связями. А вы, несчастные, повелись.
Leopol'd
2020-02-19 13:36:13
кир, что с тобой? Болеешь?!
кир
2020-02-19 13:52:44
Leopol'd, когда работать будешь, отъявленный бездельник?
Саныч
2020-02-19 12:56:45
кир, какого еще богатея?
кир
2020-02-19 13:26:27
Саныч, темный ты. А каждый день здесь бываешь. :)
nae
2020-02-19 12:32:50
Скоро начнётся сезон субботников. Вот как раз Службу судебных приставов, отдел мэрии, давший разрешение на пристройку, управляющую компанию и владельцев в полном составе на субботник с ломами и лопатами наперевес для приведения в исходное состояние.
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