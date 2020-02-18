Объявлен конкурс на снос "Невского пассажа" в Петрозаводске

Объявлен конкурс на выполнение работ по демонтажу незаконного строения в Петрозаводске, сообщили в службе судебных приставов России.

В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находится решение Петрозаводского городского суда Республики Карелия об обязании провести демонтаж наземной части пристройки к дому №30 по проспекту А.Невского в Петрозаводске Республики Карелия и приведения наземной части жилого дома и земельного участка в первоначальное состояние.

Должниками судебное решение не исполнено.

Так, 10 февраля 2020 года объявлен конкурс на проведение работ, направленных на решение задачи по демонтажу наземной части пристройки и приведения наземной части жилого дома и земельного участка в первоначальное состояние.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 20 февраля 2020 года.

Информация размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru.

С организацией, признанной победителем в аукционе, будет заключен договор на проведение соответствующих работ.

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки к жилому дому по проспекту Александра Невского еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Тем не менее, к сносу пристройки до сих пор никто не приступил.

Весной 2019 года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия направило в городской суд Петрозаводска иск о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа" в связи с невозможностью исполнения судебного решения о его сносе. Однако в июне городской суд отказал карельским приставам в удовлетворении их иска, а в августе Верховный суд республики оставил это решение в силе, но работы по демонтажу пристройки так и не были начаты. Вместо этого карельские приставы решили вновь судиться за "Невский пассаж", но проиграли очередной процесс.