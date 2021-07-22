Объявлены первые результаты новой программы борьбы с безработицей в Карелии

Программа субсидированного найма безработных, заработавшая весной этого года, позволила к концу июля трудоустроить в Карелии более 80 человек.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

По условиям программы, работодатели получают субсидии из бюджета, если принимают на работу безработных, зарегистрированных в службах занятости. Государство частично компенсируют расходы предприятий на выплату зарплаты принятых сотрудников и страховые отчисления. По данным Управления, в Карелии к программе субсидированного найма присоединились компания по перевозке грузов в Сортавале, фирма по пошиву одежды в Петрозаводске, предприятие ЖКХ в Пудоже, пекарня в Сегеже и другие предприятия. Как работодатели отзываются об этой программе, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».