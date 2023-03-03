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 Объявлены победители первого дня Народного лыжного праздника в Петрозаводске

Новости. Спорт
11:03, 05 Марта 2023

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Накануне в Петрозаводске на республиканском спорткомплексе «Курган» стартовал 54-ый Народный лыжный праздник, входящий в программу комплексного зачета среди городов и районов Республики Карелия.

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

За звание сильнейших борются команды из 16 муниципальных районов и округов – всего около 300 участников.

Первым видом программы стала гонка свободным стилем: сильнейших определяли в семи возрастных группах на дистанциях от 3 до 10 км.

Победителями в различных возрастных группах стали Наталья Фофанова (Петрозаводск), Алексей Кондратьев (Прионежский район), Алексадр Давжук (Костомукша), Арина Овичнникова (Петрозаводск), Валентин Лютенко (Петрозаводск), Екатерина Лянгина (Петрозаводск), Антон Станковский (Медвежьегорский район).

По итогам общекомандного первенства после первого дня соревнований на первом месте Петрозаводск-1, на втором – Костомукша, на третьем – Петрозаводск-2.

Сегодня на РСК «Курган» определят сильнейших в классическом масс-старте и победителей командного зачета.

 

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