Оборот общепита в Карелии остановился в первом полугодии

Оборот ресторанов, баров, кафе, столовых в Карелии в первом полугодии 2018 года вырос всего на 0,1% - минимальный показатель за последние 3 года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июнь 2018 года.

За аналогичный период прошлого года рост оборота общественного питания в Карелии составил 2,3%.

Ежемесячные показатели также говорят о стагнации отрасли.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".