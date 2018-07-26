Оборот общепита в Карелии остановился в первом полугодии

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Оборот ресторанов, баров, кафе, столовых в Карелии в первом полугодии 2018 года вырос всего на 0,1% - минимальный показатель за последние 3 года.
Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-июнь 2018 года.
За аналогичный период прошлого года рост оборота общественного питания в Карелии составил 2,3%.
Ежемесячные показатели также говорят о стагнации отрасли.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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