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Общественное питание в Карелии до сих пор не может восстановиться после кризиса

Новости. Экономика
09:20, 19 Апреля 2021
фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Оборот общественного питания в Карелии в первом квартале 2021 года сократился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – падение в отрасли продолжается уже год.

По данным Карелиястата, обвал общепита произошел в апреле прошлого года из-за введения «коронавирусных» ограничений. К концу года отрасль почти вышла на докризисные показатели, но в 2021 году снова начался спад.

В январе, феврале и марте показатели оборота общественного питания находились отрицательной зоне.

Что сказал об этом министр экономического развития, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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ромео
2021-04-19 09:38:07
а что агрекалчанутые не могут дома поесть?
театральный критик
2021-04-19 09:52:37
ромео, один агрекалчнутый постоянно с набитым ртом пироги рекламирует и кефир просроченный
udo
2021-04-19 09:33:44
Запад (Москва) нам поможет.©
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