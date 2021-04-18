Общественное питание в Карелии до сих пор не может восстановиться после кризиса

Оборот общественного питания в Карелии в первом квартале 2021 года сократился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – падение в отрасли продолжается уже год.

По данным Карелиястата, обвал общепита произошел в апреле прошлого года из-за введения «коронавирусных» ограничений. К концу года отрасль почти вышла на докризисные показатели, но в 2021 году снова начался спад.

В январе, феврале и марте показатели оборота общественного питания находились отрицательной зоне. Что сказал об этом министр экономического развития, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".