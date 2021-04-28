Общественный экологический совет Сегежского района оценил масштабы ремонта СРК-2

Ход реализации экологической программы Сегежского ЦБК оценили в рамках выездного заседания представители Общественного совета по экологии Сегежского района.

Делегация органа общественного контроля за окружающей средой побывала на комбинате по приглашению главного эколога предприятия Дамира Валеева.

Это уже вторая экскурсия городского эко-актива на комбинат — во время первого визита членов Совета знакомили с основными производствами. В этот раз общественники проконтролировали процесс реконструкции и установки нового электрофильтра на содорегенерационном котле СРК-2 — ввод в эксплуатацию нового агрегата обеспечит практически полное улавливание твердых частиц. Капитальный ремонт содорегенерационных котлов осуществляется с марта, в рамках масштабной экологической программы.

Руководитель проектов дирекции по инвестициям Сегежского ЦБК Павел Дудко подробно разъяснил механизм работы содорегенерационных котлов. Он подчеркнул: «Высота электрофильтра в собранном виде достигает уровня шестиэтажного жилого дома. Работы ведутся круглосуточно в две смены».

Генеральный директор Сегежского ЦБК Алексей Паньшин акцентировал, что на разработку проекта нового электрофильтра и изготовление технологического оборудования у Сегежского ЦБК ушло более двух лет.

«Такого глобального ремонта фильтров в истории комбината еще не было. Это очень серьёзная работа», — подчеркнул он.

Алексей Паньшин сообщил, что работы по замене электрофильтра СРК-2 завершатся осенью 2021 года. По его словам, в конце июля начнется еще один важный цикл работ — плановая замена холодильного оборудования трех известково-регенерационных печей (ИРП). Работы завершатся в октябре. В итоге, экологическая ситуация в городе заметно улучшится.

В форме свободной дискуссии производственники и жители Сегежи обсудили также другие аспекты экологической программы комбината.

Итоги выездного заседания подвел председатель Экологического совета Валентин Дорофеев: «Масштаб ведущихся работ по реконструкции комбината оставляют сильное впечатление. Не все, полагаю, представляли, насколько грандиозным сооружением является возводимый здесь электрофильтр. Нам так же важно, что руководство комбината открыто для прямого диалога. Отрадно понимать, что мы сообща трудимся над улучшением экологической ситуации в городе».